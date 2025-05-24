"Бей их, Дональд": Трамп готов начать войну с Европой 1 июня – пока торговую

Samuel Corum - Pool via CNP\Consolidated News Photos\Global Look Press Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести с 1 июня 2025 года заградительные пошлины в размере 50% на весь импорт из стран Европейского союза.
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