Украина без летального оружия от НАТО: поставки не предвидятся Евгения КомароваВажное заседание глав Министерств иностранных дел стран-участниц НАТО, которое состоялось 29 ноября в Брюсселе, привело к решению исключить летальное оружие из перечня поставок для Украины.