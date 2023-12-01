Украина без летального оружия от НАТО: поставки не предвидятся Евгения КомароваВажное заседание глав Министерств иностранных дел стран-участниц НАТО, которое состоялось 29 ноября в Брюсселе, привело к решению исключить летальное оружие из перечня поставок для Украины.
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