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Актер дубляжа Борис Быстров скончался в возрасте 80 лет

Актер дубляжа Борис Быстров скончался в возрасте 80 лет

Скончался 80-летний актер дубляжа Борис Быстров, сообщила "Кинопоиску" его вдова Ирина Савина. За свою долгую карьеру миллионы зрителей узнали артиста благодаря озвучке многих культовых персонажей - Гомера Симпсона из "Симпсонов", героев "Футурамы", императора Палпатина из "Звездных войн" и Магнето из "Людей Икс".

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