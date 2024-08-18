Актер дубляжа Борис Быстров скончался в возрасте 80 лет

Скончался 80-летний актер дубляжа Борис Быстров, сообщила "Кинопоиску" его вдова Ирина Савина. За свою долгую карьеру миллионы зрителей узнали артиста благодаря озвучке многих культовых персонажей - Гомера Симпсона из "Симпсонов", героев "Футурамы", императора Палпатина из "Звездных войн" и Магнето из "Людей Икс".