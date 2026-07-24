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Набиуллина не согласилась с оценками о стагфляции

Набиуллина не согласилась с оценками о стагфляции

Денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России направлена на снижение инфляции и позволяет избежать сценария стагфляции, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина, не согласившись со звучащими оценками об этом сочетании ускорения роста цен и негативной экономической динамики.

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