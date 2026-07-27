Мостовой об отказе сборной Италии от Пирло: «Они вправе это делать. Зачем вам Пирло, если есть Мостовой? Заключайте контракт с Мостовым, никаких проблем не будет!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал отказ Итальянской федерации футбола от назначения Андреа Пирло на пост главного тренера сборной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Гусев об уходе из «Динамо»: «Мы договаривались, что надо выиграть Кубок, руководство сомневалось – у меня нет опыта, не работал вдолгую в РПЛ. Их что-то не устроило, значит»
- Ташуев не пошел бы на концерт Канье Уэста: «Не мой стиль. Я слушаю джаз, рок – Карлоса Сантану, Jamiroquai. На Deep Purple пошел бы с удовольствием, если бы они приехали»
- «Акрон» выиграл 1 из 7 матчей сезона – у ЦСКА в Кубке. 4.40 – снова обыграют москвичей
Свежие комментарии