Евгений Свечников набрал 1+1 в матче с «Айлендерс». У него 4 броска и «+2» за 12:52 – рекорд по времени в сезоне

Евгений Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс». Россиянин принял участие в обеих шайбах «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда.
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