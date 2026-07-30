В Польше зазвучала воздушная тревога

В Польше утром 30 июля зазвучала воздушная тревога. Об этом сообщает ТСН. Поясняется, что во время российских атак в расположенном близко к украинской границе городе могут вводиться повышенные меры безопасности.
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