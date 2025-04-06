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Опека подделывала проверки "платной мамы", заморившей ребёнка голодом

Опека подделывала проверки "платной мамы", заморившей ребёнка голодом

Русский компас Фото: Краевой суд Камчатского края. Издевательство над пятилетней малышкой происходило на глазах у её старших сестёр, которые ничего не могли сделать.

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