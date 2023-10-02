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Закон и Порядок

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Взять Киев за 72 часа по-американски

Стоит напомнить, какую тактику имел в виду американский генерал Милли, когда он говорил что русские в состоянии взять Киев за 72 часа.

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