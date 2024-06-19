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Региональная Юридическая Служба

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Россия анонсировала подготовку резолюции по борьбе с неоколониализмом

Россия анонсировала подготовку резолюции по борьбе с неоколониализмом

Фото: ©Wang Ying/XinHua/Global Look Press Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ, Россия совместно с партнерами в Генеральной Ассамблее ООН разрабатывает проект резолюции, направленный на противодействие неоколониальным практикам.

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