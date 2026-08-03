Москва возглавила рейтинг регионов по качеству дорог: 100%

Эксперты представили рейтинг субъектов Российской Федерации по состоянию автомобильных дорог. При составлении перечня учитывалась доля дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, по данным на конец 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии