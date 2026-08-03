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Царьград

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Москва возглавила рейтинг регионов по качеству дорог: 100%

Москва возглавила рейтинг регионов по качеству дорог: 100%

Эксперты представили рейтинг субъектов Российской Федерации по состоянию автомобильных дорог. При составлении перечня учитывалась доля дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, по данным на конец 2025 года.

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