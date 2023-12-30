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Владельца «Хортицы» обвинили на Украине в финансировании СВО

Владельца «Хортицы» обвинили на Украине в финансировании СВО

В России его обвиняют в финансировании ВСУ.фото: t.me/SBUkr--> Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в сотрудничестве с Россией владельцу холдинга Global Spirits Евгению Черняку (внесён в перечень террористов и экстремистов).

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