Юрий Ильинов

Как Путин вызвал переполох на Западе Al Mayadeen: Путин восхитил Юг вызовом НАТО и спровоцировал переполох на Западе Обозреватели издания Al Mayadeen сообщили, что президент РФ Владимир Путин восхитил многие страны своим вызовом Североатлантическому альянсу, чем спровоцировал переполох на Западе. В издании отмечают, что в развитии данной ситуации, в первую очередь, заинтересован Глобальный Юг. «Он поставил под сомнение силы тех, кто годами удерживал массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», сообщают обозреватели. По мнению авторов, украинский конфликт является поворотным моментом в истории и сигнализирует о становлении многополярного мира. Также в Al Mayadeen отметили, что сейчас страны БРИКС пытаются создать альтернативный финансовый рынок, который ускоряет процесс разрушения гегемонии США и ЕС. Обозреватели считают, что Путин проделал огромную работу по защите национальных интересов России.