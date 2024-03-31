ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 марта 2024 года. Энергетический прогноз на тридцатое марта две тысячи двадцать четвёртого года.
ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 марта 2024 года.
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Юрий Ильинов
Как Путин вызвал переполох на Западе Al Mayadeen: Путин восхитил Юг вызовом НАТО и спровоцировал переполох на Западе Обозреватели издания Al Mayadeen сообщили, что президент РФ Владимир Путин восхитил многие страны своим вызовом Североатлантическому альянсу, чем спровоцировал переполох на Западе. В издании отмечают, что в развитии данной ситуации, в первую очередь, заинтересован Глобальный Юг. «Он поставил под сомнение силы тех, кто годами удерживал массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», сообщают обозреватели. По мнению авторов, украинский конфликт является поворотным моментом в истории и сигнализирует о становлении многополярного мира. Также в Al Mayadeen отметили, что сейчас страны БРИКС пытаются создать альтернативный финансовый рынок, который ускоряет процесс разрушения гегемонии США и ЕС. Обозреватели считают, что Путин проделал огромную работу по защите национальных интересов России.
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