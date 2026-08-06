Депутат Журова о Дзюбе: «За две копейки он играть не станет – клубам нужно взвешивать все факторы. Его фанаты крайне хотели бы, чтобы он продолжил»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о ситуации Артема Дзюбы . После ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона 37-летний нападающий находится без клуба.
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