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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Журова о Дзюбе: «За две копейки он играть не станет – клубам нужно взвешивать все факторы. Его фанаты крайне хотели бы, чтобы он продолжил»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о ситуации Артема Дзюбы . После ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона 37-летний нападающий находится без клуба.

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