Вячеславу Бутусову исполнилось 65 лет — юбилей, с которым нам непонятно что делать. В нынешнее время старость отодвигается от человека по мере приближения к ней, поэтому чествовать Бутусова как седовласого и ни на что уже не годного корифея еще явно рано, но и поздравлять его как мастера в расцвете сил и таланта тоже не очень уместно — вспомните, когда вышел его последний хит, лет двадцать тому назад? В памяти народной Бутусов так и остался лидером группы «Наутилус Помпилиус», с момента распада которой прошло уже почти три десятилетия, а его последующие проекты, включая «Ю-Питер», не более чем бонус-трек к его судьбе.