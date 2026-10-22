В столице продолжается благоустройство районов: в 2025 году на западе Москвы реализовали три крупных проекта, а в нынешнем сезоне — еще два, сообщил Сергей Собянин в мессенджере Max.
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