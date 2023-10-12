В Белгороде погибли три человека после падения БПЛА

Беспилотник упал на частный дом. Еще двое находятся в реанимации. Система ПВО сбила дрон самолетного типа, его обломки упали на домТри человека погибли, двое ранены и находятся в реанимации в результате падения обломков сбитого БПЛА в Белгороде.