Новая надежда: как Батраков превратился в главную молодую звезду российского футбола

Алексей Батраков стал главным открытием на старте сезона РПЛ. В восьми турах полузащитник «Локомотива» забил пять голов и отдал столько же передач, благодаря чему вырвался на первое место в списке самых результативных футболистов первенства.
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