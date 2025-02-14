Микрокредитные организации смогут выдавать ипотеку

Но есть нюанс. Речь идет вовсе не о тех МФО, где процентные ставки могут доходить до 365% в год. Это совсем другая историяГосдума в первом чтении приняла поправки, которые должны разрешить микрофинансовым организациям выдавать ипотечные кредиты.
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