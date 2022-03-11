Тульский Роспотребнадзор откроет "горячую линию", посвященную Всемирному дню прав потребителей

Работу телефонной "горячей линии", посвященной Всемирному дню прав потребителей открывает Управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно с региональным "Центром гигиены и эпидемиологии" при участии представителей общественных объединений.
Работу телефонной "горячей линии", посвященной Всемирному дню прав потребителей открывает Управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно с региональным "Центром гигиены и эпидемиологии" при участии представителей общественных объединений.
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