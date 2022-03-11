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Тульский Роспотребнадзор откроет "горячую линию", посвященную Всемирному дню прав потребителей

Тульский Роспотребнадзор откроет "горячую линию", посвященную Всемирному дню прав потребителей

Работу телефонной "горячей линии", посвященной Всемирному дню прав потребителей открывает Управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно с региональным "Центром гигиены и эпидемиологии" при участии представителей общественных объединений.

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