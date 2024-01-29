Haval отзывает в России более 32 тысяч автомобилей F7 и F7x

ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», являющееся официальным представителем Haval в России, отзывает 32 156 транспортных средств, которые были реализованы в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.
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