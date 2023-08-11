Буквально за одну ночь загадочным образом из парка исчез новый массивный мост протяженностью 18 метров.
Из лесопарка за ночь исчез 18-метровый мост. Через месяц поиска его нашли у фермера, который жил неподалеку
Комментарии
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Леонид Руси
Мост находился в парке Миддлбери-Ран в городе Акрон, штат Огайо, если кто не понял, Пиндосия...
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14 час.
ВераВерная
Да поняли мы, поняли...и что это меняет?
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9 час.
ВО
Виктор Окунев
У нас через речку сгнил старый мост. Власти решили построить новый деревянный. Настил сделали досками сороковками. Через неделю моста не стало. Никто ничего не искал. Но все равно через некоторое время узнали, но было поздно, начали строить железобетонный, который стоит до сих пор. А те доски хорошо лежали в сараях у одного шофера. За ночь мост разобрал вдвоём с сыном. Здоровые мужики были.
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8 час.
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