Из лесопарка за ночь исчез 18-метровый мост. Через месяц поиска его нашли у фермера, который жил неподалеку

ВО

Виктор Окунев

У нас через речку сгнил старый мост. Власти решили построить новый деревянный. Настил сделали досками сороковками. Через неделю моста не стало. Никто ничего не искал. Но все равно через некоторое время узнали, но было поздно, начали строить железобетонный, который стоит до сих пор. А те доски хорошо лежали в сараях у одного шофера. За ночь мост разобрал вдвоём с сыном. Здоровые мужики были.