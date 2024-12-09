WP сообщила от отказе Асада от сделки с США перед свержением

Бывший президент Сирии Башар Асад отказался от сделки с США о прекращении помощи Ирану и предоставлении своей территории для ливанской шиитской организации «Хезболла» в обмен на снятие американских санкций.
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