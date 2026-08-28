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Газета.ру

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В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве 5 млн рублей

В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве 5 млн рублей

В Санкт-Петербурге мужчину обвинили в вымогательстве 5 млн рублей, сообщили в городском УМВД. По версии следствия, начиная с 1 марта 2023 года неустановленные лица требовали от потерпевшего передать крупную сумму в счет несуществующего долга под угрозой применения насилия.

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