В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве 5 млн рублей

В Санкт-Петербурге мужчину обвинили в вымогательстве 5 млн рублей, сообщили в городском УМВД. По версии следствия, начиная с 1 марта 2023 года неустановленные лица требовали от потерпевшего передать крупную сумму в счет несуществующего долга под угрозой применения насилия.