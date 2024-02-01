Индексация соцвыплат и информирование о вкладах: что изменится в российских законах в феврале

С 1 февраля в России проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий. Увеличено единовременное пособие при рождении ребёнка, материнский капитал, а также выплаты ветеранам, Героям России, Героям Труда и другим гражданам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии