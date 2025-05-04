Стартовая решетка гонки Формулы 1 в Майами. Начало трансляции – в 22:50 по мск

Стартовая решетка гонки Формулы 1 в Майами. Начало трансляции – в 22:50 по мскGetty Images / Red Bull Content PoolТренировка, спринт и основная квалификация Формулы 1 в Майами позади, впереди главное событие шестого этапа сезона-2025 – гонка, которая состоится в воскресенье.