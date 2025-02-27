Сивков: "После победы на Украине полыхнет еще в четырех регионах. Россию так не оставят"

Член-корреспонденту Российской академии ракетных и артиллерийских наук, политологу Константину Сивкову принадлежит недавно вызвавшая широкий резонанс фраза о том, что российской армии политики по каким-то причинам не дают воевать в полную силу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии