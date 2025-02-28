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Русское оружие

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📹❗️Ещё 30 января 2025 года "Русское оружие" отмечало начало применения эскадрильями БПЛА ВСУ тяжелых БПЛА-"камикадзе" A-22 "Foxbat", оснащённых фугасными бомбами ФАБ-250М-54.

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