Яков Кедми: "У России в стратегическом отношении огромное преимущество над США"

У России сегодня в стратегическом отношении огромное преимущество над Соединенными Штатами Америки, в том числе подавляющее преимущество в области стратегического ядерного оружия, и поэтому США готовы к серьёзной войне с Россией меньше, чем когда-либо за историю Соединённых Штатов.