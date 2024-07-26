Яков Кедми: "У России в стратегическом отношении огромное преимущество над США"

У России сегодня в стратегическом отношении огромное преимущество над Соединенными Штатами Америки, в том числе подавляющее преимущество в области стратегического ядерного оружия, и поэтому США готовы к серьёзной войне с Россией меньше, чем когда-либо за историю Соединённых Штатов.
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