Происшествия

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Глава ведомства поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Пермском крае, в результате которого пострадали несовершеннолетние пассажиры автобуса

Глава ведомства поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Пермском крае, в результате которого пострадали несовершеннолетние пассажиры автобуса

19 августа 2023 года при движении по автомобильной трассе Соликамск – Красновишерск водитель школьного автобуса одной из транспортных организаций, оказывающей услуги по перевозке пассажиров, не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

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