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Bloomberg: ведущие страны ЕС призвали не форсировать использование активов РФ

Bloomberg: ведущие страны ЕС призвали не форсировать использование активов РФ

Не все страны Запада одобрили использование замороженных активов России для поддержки Украины. Франция, Бельгия, Германия и Италия призвали Евросоюз не торопиться с изъятием прибыли, сообщило агентство Bloomberg.

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