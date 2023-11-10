Bloomberg: ведущие страны ЕС призвали не форсировать использование активов РФ

Не все страны Запада одобрили использование замороженных активов России для поддержки Украины. Франция, Бельгия, Германия и Италия призвали Евросоюз не торопиться с изъятием прибыли, сообщило агентство Bloomberg.
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