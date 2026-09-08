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Иран пригрозил блокадой Ормузского пролива из‑за санкций США

Иран пригрозил блокадой Ормузского пролива из‑за санкций США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал‑майор Мохсен Резаи заявил, что в ответ на экономическую войну со стороны США иранские вооруженные силы могут установить морскую зону отчуждения и полностью заблокировать район Ормузского пролива.

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