Страна и люди
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Страна и люди

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Венгрия проиграла битву в суде ЕС за российские активы

Венгрия проиграла битву в суде ЕС за российские активы

Суд Евросоюза не принял к рассмотрению жалобу Венгрии, касающуюся направления прибыли от российских активов на военную поддержку Украины.

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