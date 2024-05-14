Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Иноагент-предатель, думая, что разговаривает с Зеленским, высказал желание дать «бешеный концерт» в первый день победы над Россией

Иноагент-предатель, думая, что разговаривает с Зеленским, высказал желание дать «бешеный концерт» в первый день победы над Россией

  "Тупой и трусливый": Макаревич сдал себя с потрохами в разговоре с пранкерами, звонившими ему от имени Зеленского   Беглый певец-иноагент Андрей Макаревич стал очередной жертвой пранкеров Вована и Лексуса.

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Комментарии
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СК
Светлана Карпова
Какой же всё-таки слизень! Противно и гадко. Гореть ему в аду!
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18 час.
Андрей Якобюк
бешеному кирку в башку
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15 час.

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