6 сентября 2026 года Зеленый театр ВДНХ завершил свою работу в рамках летнего сезона. В этом году на сцене Зеленого театра прошли концерты и различные шоу-программы, которые подарили гостям незабываемые впечатления.
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