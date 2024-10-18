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Путин назвал «комфортное место» для переговоров с Киевом

Путин назвал «комфортное место» для переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран-членов БРИКС назвал «комфортное место» для переговоров с Киевом.

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