Министерство промышленности Чехии заявило о возобновлении закупок газа в России

Глава чешского Минпромторга утверждает, что страна полностью избавилась от зависимости от газа из России, однако некоторые компании страны продолжают закупать егоВ октябре 2023 года некоторые чешские компании проводили закупки природного газа в России.
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