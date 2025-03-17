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Токаев вступил на путь Украины

Токаев вступил на путь Украины

Политнавигатор Президент Казахстана продолжает курс на переписывание истории, подтвердив прежние антисоветские нарративы о преднамеренном «голодоморе», якобы организованном коммунистами для геноцида казахского народа.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гром
А под чьим контролем идёт добычи урана?Все крупнейшие рудники урана в Казахстане являются российскими.
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39 мин.
Aleksandr Sobolev
Не российскими а не принадлежат казахам! 👀 Так я об этом же! И 80% нефти идет через Россию! И &quot;три кита&quot; - три  крупнейших месторождения Казахстана - 95% добычи с 90-х принадлежат России, Бельгии, Англии, США....У них тогда все это за &quot;видеодвойку&quot; купили! Казахи и хотят все это изменить!!! Чтобы самим быть хозяевами на своей земле! ✌️ Вот чет у нас в России так радовались когда Россия забрала назад в свою собственность - месторождения того же сахалина!!! Все же кричали что это Восторжествовала Справедливость! А когда казахи сделают так же только уже с российскими компаниями - это же тоже Справедливость Восторжествует?!! Или...Это ДРУГОЕ?😜
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17 мин.
Aleksandr Sobolev
(((Кстати когда Китай все же воплотит свой план по новому Шелковому Пути - Казахстан станет ключевой державой региона!! А вот Россия останется на обочине!!! 😵 Что делать?
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9 мин.
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