Русская весна
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Русская весна

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В России рекордно вырос спрос на один из типов сотрудников

В России рекордно вырос спрос на один из типов сотрудников

Российские компании стали все чаще искать сотрудников, обладающих навыком многозадачности, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice (резидент «Сколково») и рекрутинговой платформы HeadHunter.

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Комментарии
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А
Алексей
Режим многозадачности эта тупая экономия работодателя.
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9 час.

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