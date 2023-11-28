В России рекордно вырос спрос на один из типов сотрудников

Российские компании стали все чаще искать сотрудников, обладающих навыком многозадачности, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice (резидент «Сколково») и рекрутинговой платформы HeadHunter.
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