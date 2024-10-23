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С конца весны и до глубокой осени в южных цветниках зажигает соцветия-свечи яркая книфофия

С конца весны и до глубокой осени в южных цветниках зажигает соцветия-свечи яркая книфофия

﻿﻿С поздней весны до поздней осени яркие цветы-мечи освещают соцветия-свечи на южных клумбах. Многие дачники мечтают разместить ее на своем участке, но волнуются: сможет ли эта экзотическая красавица выжить на просторах среднего плана? Сегодня мы раскроем все его секреты – секреты ухода, способы размножения, зоны зимостойкости, нюансы эффективного размещения.

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