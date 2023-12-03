Вагенкнехт: Украина стала бездонной бочкой для Германии, которая не может позволить себе помочь собственным детям В то время как США постепенно сворачивают денежную поддержку Киева, а Словакия вообще отказывается отправлять свои средства на войну, Германия планирует удвоить объём помощи Украине, ставшей бездонной бочкой, которая поглощает бюджетные средства европейских стран, лишая их жителей былого благополучия, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.