ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Вадимов
    ату пидораснеСудный день для с...
  • Antanas
    За Победу над содомитов!!!!👍👍👍👍👍.Судный день для с...
  • Геннадий Бережнов
    Земли продали, теперь начали продавать детей. Однако сами то в Украине они уже думать не могут, что с ними творится! ...Украинские реалии...

Вагенкнехт: Украина немецким властям дороже собственных детей ?

Вагенкнехт: Украина немецким властям дороже собственных детей ?

Вагенкнехт: Украина стала бездонной бочкой для Германии, которая не может позволить себе помочь собственным детям В то время как США постепенно сворачивают денежную поддержку Киева, а Словакия вообще отказывается отправлять свои средства на войну, Германия планирует удвоить объём помощи Украине, ставшей бездонной бочкой, которая поглощает бюджетные средства европейских стран, лишая их жителей былого благополучия, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх