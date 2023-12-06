В США считают, что нынешний этап операции Израиля в Газе продлится до января

REUTERS/Athit Perawongmetha Американские чиновники ожидают, что текущий этап наземной операции Израиля в секторе Газа продлится до января, а затем израильская армия перейдет к стратегии точечных ударов по боевикам ХАМАС.
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