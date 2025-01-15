Прохор Шаляпин на Сейшелах, подхватившая вирус Марина Африкантова под капельницами: соцсети звезд

Прохор Шаляпин отправился в очередной отпуск. Сейчас выпускник «Фабрики звезд» отдыхает на Сейшельских островах и делится яркими кадрами в личном блоге.
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