Снимки, так похожие на кадры из старых фильмов, в которых образы говорят сами за себя

С нами не соскучишься!

Фестиваль боди-арта. Автор: Daniela Vallant. Боди-арт – такое искусство, благодаря которому рождаются самые разнообразные образы, будь то киборги, мутанты, пришельцы или же дивные принцессы из неведомых миров.