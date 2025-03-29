Bolt Graphics анонсировала универсальную видеокарту со слотами SO-DIMM, которая може...

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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bolt Graphics анонсировала универсальную видеокарту со слотами SO-DIMM, которая может потягаться с RTX 5080Все современные графические ускорители предлагаются с жёстко заданным при производстве объёмом видеопамяти, а в наиболее производительных моделях память типа HBM вообще интегрирована на одной с основным кристаллом подложке.

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