На Бакинских Комиссаров в Донецке, с остановки убрали единственную лавочку, где людям ожидающих транспорт в сторону центра города приходится стоять.
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На Бакинских Комиссаров в Донецке, с остановки убрали единственную лавочку, где людям ожидающих транспорт в сторону центра города приходится стоять.
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