Депутат Журова: в МОК сами себя ведут беспредельно и выводят себя на чистую воду

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу отсутствия вины спортсменов в действиях их правительств.
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