Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров

Президент Малави поручил начать поисково-спасательную операцию.Фото: Википедия--> Самолет с вице-президентом Малави Саулосом Клаус Чилимой на борту пропал с радаров, он мог погибнуть в авиакатастрофе, сообщает Malawi24.
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