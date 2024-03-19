Верховная рада призвала парламенты и правительства иностранных государств не признавать результаты выборов президента России

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, главы фракций Давид Арахамия «Слуга народа», Юлия Тимошенко «Батькивщина», Александра Устинова «Голос», сопредседатели фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и Артур Герасимов, глава депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко подписали обращение в парламенты, правительства иностранных государств и международные организации с призывом не признавать результаты выборов президента Российской Федерации, – сообщают украинские СМИ.