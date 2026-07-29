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Украина обжаловала решение МОК о восстановлении ОКР

Украина обжаловала решение МОК о восстановлении ОКР

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР).

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Комментарии
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Betahon
&quot;Собака лает, а караван идет...&quot;
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1 м.